Il mercato delle erbe di Pesaro rimarrà nella stessa posizione in via Gavardini, nonostante le richieste di spostarlo nel chiostro di San Domenico. La decisione è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno deciso di mantenere l’attuale sede per garantire la continuità delle attività. La priorità è stata data agli studenti, che frequentano le scuole della zona, rispetto alla possibilità di un cambio di sede per il mercato.

Il mercato delle erbe di Pesaro non si sposterà dal suo attuale ubicazione in via Gavardini, nonostante le pressioni per un ritorno al chiostro di San Domenico. L’assessore Galeazzi ha confermato che l’amministrazione comunale sta lavorando alla realizzazione di una tettoia protettiva per gli ambulanti, soggetta all’approvazione della Soprintendenza. La decisione finale del sindaco Andrea Biancani è netta: lo spazio di San Domenico sarà destinato ai corsi universitari per circa 400 studenti, rendendo impossibile il trasferimento dei banchetti tradizionali. La situazione attuale vede il mercato confinato in uno stretto anfratto alle spalle del Comune, dove la copertura è affidata a grandi ombrelloni che verranno rimossi per lasciare spazio a una struttura fissa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercato erbe: tettoia sì, San Domenico no. Priorità agli studenti

"Che non si tornerà col mercato delle erbe più nel chiostro del San Domenico? L'abbiamo saputo leggendo il 'Carlino' perché qui non si è fatto vivo...

Tettoia a rischio. Il mercato viene evacuato

