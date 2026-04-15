Mercatino francese in centro storico

Nel centro storico di Macerata si svolgerà un mercatino regionale francese nel fine settimana. L'evento inizierà dopodomani, con apertura dalle 12 alle 20, e proseguirà sabato e domenica, dalle 9 alle 20. L’iniziativa porta bancarelle con prodotti tipici francesi, offrendo un’occasione per visitatori e residenti di scoprire specialità di diverse regioni del paese. L’evento si svolge in una zona pedonale, attirando un buon afflusso di pubblico.

Un fine settimana con il mercatino regionale francese in centro storico a Macerata. L’appuntamento è per dopodomani (dalle 12 alle 20), sabato e domenica (dalle 9 alle 20). Torna, quindi, l’appuntamento promosso dall’ Associazione commercianti centro storico. Piazza della Libertà e piazza Cesare Battisti si trasformeranno per tre giorni in un autentico angolo di Francia, ricco di profumi, sapori e colori d’oltralpe. "L’evento – fanno sapere dall’associazione guidata da Giuseppe Romano – porterà in città un’esperienza unica: oltre ottanta varietà di formaggi francesi, accompagnati da una selezione di vini provenienti dalle più rinomate regioni vinicole, dallo Champagne al Bordeaux fino al sidro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercatino francese in centro storico The Oldest Christmas Market in France | Strasbourg Torna in centro storico il 'Mercatino delle opere e dell'ingegno'. E cambia la viabilitàProseguono anche a inizio 2026 gli appuntamenti, in piazza Trento Trieste a Ferrara, con il ‘Mercatino delle Opere dell'Ingegno’, a cura del Circolo... Il centro storico si veste di vintage: arriva il nuovo mercatino della domenica tra riuso e artigianatoL’evento inaugurale si svolgerà domenica 12 aprile nel centro storico di San Mauro dalle 9 alle 20 e si inserisce all’interno di un calendario...