Menfi contro l' invasione di posidonia il sindaco | Non mi muoverò da qui finché l’assessore non verrà a spiegarci perché siamo fermi

Il sindaco di Menfi ha dichiarato di essere presente in modo pacifico per attirare l'attenzione sulla questione dell'invasione di posidonia nel porto di Portopalo. Ha affermato di non avere intenzione di allontanarsi finché l'assessore regionale non arriverà per spiegare le ragioni della situazione e le eventuali misure in atto. La protesta mira a sensibilizzare il dipartimento regionale competente sui disagi causati dal fenomeno.

“Sono qua, per una pacifica protesta, per sensibilizzare il dipartimento Infrastrutture della Regione Siciliana, titolare del porto di Portopalo così come di tutti i porti dell'isola. Ho sollecitato l'assessore Alessandro Aricò a intervenire, ma anche a incontrarmi per definire per superare la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Porto Palo di Menfi, avviato l’iter per la rimozione della posidonia dal litoraleLa deputata La Rocca Ruvolo: “La Regione ha preso in carico la richiesta del Comune, Schifani seguirà la vicenda personalmente” La presidenza della... Crosetto replica agli attacchi: "Da domani mi muoverò solo con aerei di Stato e andrò in ferie con la scorta"«Nella mia vita di parlamentare mai avrei pensato che sarei stato attaccato perchè mi pago le ferie e mi muovo con la mia famiglia senza scorta: da...