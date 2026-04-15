Meloni rompe con Trump e Netanyahu | dopo il referendum si sta riposizionando

Dopo la sconfitta al referendum, il governo ha deciso di sospendere gli accordi con Israele e di allontanarsi dalle posizioni di Trump. La leader del governo ha annunciato il cambiamento di rotta, segnando una nuova fase nelle relazioni internazionali del paese. La decisione arriva in un momento di ridefinizione delle alleanze e delle strategie politiche, in risposta agli esiti elettorali recenti.

Giorgia Meloni rompe con Trump e sospende gli accordi con Israele. Un riposizionamento tattico dopo la sconfitta al referendum che segna la crisi del trumpismo.🔗 Leggi su Fanpage.it Meloni rompe con Trump e Netanyahu: dopo il referendum si sta riposizionando Referendum, Meloni rompe il silenzio dopo la sconfitta: le sue paroleLe parole pronunciate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in seguito all’esito del referendum rappresentano un momento di profonda... Board of peace per Gaza, Netanyahu dice sì a Trump: cosa farà Giorgia Meloni?Sono ore difficili per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dovrà decidere se aderire al Board of peace per Gaza, ideato da Trump, la cui...