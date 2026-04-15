Meloni e Trump in politica estera l' amicizia non può esistere

In ambito internazionale, le relazioni tra paesi sono guidate da fattori concreti come interessi economici, capacità militari e situazioni geografiche, piuttosto che da legami personali o sentimentali. Le decisioni di politica estera si basano su questioni di interesse strategico e sui rapporti di forza tra nazioni, piuttosto che su rapporti di amicizia o affinità ideologiche. Questo quadro si applica in modo evidente nelle recenti dichiarazioni di alcuni leader riguardo alle alleanze e ai rapporti tra paesi.

I rapporti tra Stati non sono regolati dai sentimenti, ma dalla forza e dall’interesse, dalla geografia e dalla demografia, dalle materie prime e dal commercio, dal potere militare e dalla tecnologia, dalla storia e dall’ideologia. Quando sentite pronunciare la parola «amicizia», ricordatevi di Tucidide: «I forti fanno ciò che possono, i deboli subiscono ciò che devono». Le reazioni sentimentali - da sinistra e da destra - su tre fatti accaduti nelle ultime 48 ore non servono a capire cosa sta accadendo, nel migliore dei casi sono un auto-inganno. Essere realisti negli affari esteri aiuta a non subire la strage delle illusioni. Passiamo all’esame dei fatti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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