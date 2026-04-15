Meloni abbraccia Zelensky nel segno di Garibaldi | Onore alla tenacia ucraina orgogliosi dell’aiuto italiano

Durante una visita ufficiale a Roma, il presidente ucraino ha incontrato le massime autorità italiane, ricevendo un caloroso benvenuto. L'incontro si è focalizzato sul sostegno italiano all'Ucraina, sia in ambito militare che politico, e sulla possibilità di un futuro ingresso di Kiev nell’Unione Europea. Durante la visita, sono stati ricordati i valori condivisi e la determinazione delle due nazioni nel affrontare le sfide attuali.

Uniti, nel presente, proiettati insieme nel futuro. La visita a Roma di Volodymyr Zelensky, nel doppio appuntamento con Palazzo Chigi e il Quirinale, ha confermato la vicinanza tra Italia e Ucraina non solo nel sostegno sul fronte bellico ma anche nella prospettiva di un ingresso di Kiev nella Ue. “L’Italia continuerà a promuovere, in sede G7 e in sede di Unione Europea, la pressione economica sulla Federazione Russa, che continua a non mostrare segnali concreti nel percorso negoziale, insiste negli attacchi contro i civili e persevera nel colpire le infrastrutture indispensabili per la popolazione. Il ventesimo pacchetto di sanzioni che...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni abbraccia Zelensky nel segno di Garibaldi: “Onore alla tenacia ucraina, orgogliosi dell’aiuto italiano” Notizie correlate Il governatore Giani commenta l’esito del derby: “Vittoria preziosa per i viola, onore alla tenacia pisana”L'incontro calcistico fra le formazioni toscane di A si conclude con un importante successo gigliato e lodi agli sconfitti Il messaggio ha voluto... Zelensky: “Ucraina non è un Paese che si limita a chiedere aiuto”Vorrei che gli Stati Uniti non percepissero l’Ucraina come un Paese che si limita a chiedere aiuto. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Claudio Cerasa: Ora Meloni si salva se diventa pienamente europeista; Domani Zelensky sarà a Roma e incontrerà la premier Meloni a Palazzo Chigi; Napoli, violentarono turiste transgender: condanne confermate in appello; Rugby, la Partenope vola in Serie B dopo quattro anni: Salerno travolto 105-3. L'abbraccio di Meloni a Zelensky al suo arrivo a Palazzo Chigi(LaPresse) Caloroso abbraccio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo arrivo a Palazzo Chigi. I due hanno poi posato per le foto di rito all'ester ... msn.com Meloni incontra Zelensky e glissa le polemiche con la Casa Bianca: L'occidente rimanga unitoLa premier non ha accennato alle recenti frizioni con il presidente americano Trump, ma ha ribadito l'esigenza di unitarietà del blocco euroatlantico contro le minacce esterne ... today.it Qualche giorno fa, fonti e dati alla mano, scrivevo che la benzina avrebbe toccato i €3: nei commenti un sacco di persone mi hanno preso per il culo. Gente che come foto profilo ha un'immagine sorridente di Giorgia Meloni che abbraccia Salvini. Gente di destr facebook L’abbraccio di Meloni agli atleti di Milano-Cortina: «Grazie per l’esempio che offrite ai giovani e alla Nazione» (video) x.com