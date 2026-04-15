Medio Oriente | l’alleanza USA-Iran che cambierà il mondo nel 2027

Il 28 giugno 2027, è previsto un attacco militare congiunto tra Stati Uniti e Iran contro obiettivi in Israele. L’operazione coinvolgerà obiettivi civili e militari e segnerà l’inizio di una serie di eventi che alcuni definiscono come la Prima guerra di Liberazione del Medio Oriente. Questa alleanza inedita tra le due nazioni rappresenta un cambiamento rilevante nella regione e potrebbe avere ripercussioni di vasta portata.

Un’operazione militare congiunta guidata da Stati Uniti e Iran colpirà obiettivi strategici, civili e militari in Israele il prossimo 28 giugno 2027, dando il via a quella che sarà definita la Prima guerra di Liberazione del Medio Oriente. L’attacco coordinato, denominato dall’Iran Fusa del Gattino e dagli americani Operazione Rutto, si prepara a scagliare colpi contro il cuore del sistema israeliano dopo il fallimento dei negoziati a Ginevra. L’inversione geopolitica che travolge gli equilibri del Golfo. Il delicato equilibrio mediorientale sta per subire una trasformazione radicale. La decisione di Washington di allearsi con Teheran non appare come un improvviso capriccio, ma come il risultato di una convergenza di interessi economici e strategici senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Medio Oriente: l’alleanza USA-Iran che cambierà il mondo nel 2027 Trump: 'NO PANIC'. El Plan Secreto de 15 Días que Paralizó a Irán Golfo e USA: nuova alleanza che cambia il Medio OrienteLa dichiarazione del leader americano, pronunciata nel contesto delle relazioni internazionali con il Medio Oriente, evidenzia un forte appoggio da... Leggi anche: Trump-Iran, venti di guerra: la più grande portaerei al mondo entra nel Mediterraneo. Nyt: «Evacuate le basi Usa in Medio Oriente»