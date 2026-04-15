Otto petroliere hanno modificato la loro rotta nello stretto di Hormuz, seguendo le istruzioni delle forze statunitensi. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le navi che si trovavano in quella zona al momento. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze di questa scelta. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte nella regione.

Otto petroliere hanno obbedito all'ordine delle forze statunitensi di invertire la rotta nello stretto di Hormuz. Lo scrive il Wall Street Journal, citando un funzionario statunitense. Non sono stati segnalati interventi di intercettazione ed è improbabile che si verifichino nel Golfo Persico. Nel frattempo, più di 20 navi mercantili hanno recentemente attraversato lo stretto. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani è stato pienamente attuato e che le forze Usa mantengono la superiorità marittima in Medio Oriente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Media, 8 petroliere hanno obbedito all'ordine Usa di invertire rotta

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