Maxi operazione in Brianza identificate 123 persone | raffica di multe e denunce

Nella zona della Brianza, un’ampia operazione ha portato all’identificazione di 123 persone. Durante le verifiche sono state emesse due denunce penali e quattro sanzioni amministrative relative al Codice della strada. Le forze dell’ordine hanno controllato diversi soggetti, concentrandosi sui comportamenti alla guida e sulla regolarità delle pratiche amministrative. L’operazione si è conclusa con le verifiche di routine e il rilascio dei provvedimenti necessari.

Le persone identificate sono state in tutto 123. Con due denunce e quattro sanzioni al Codice della strada. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio condotto nella giornata di martedì 14 aprile dalla polizia di Stato della questura di Monza nell'area del parco delle.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Maxi controlli dei carabinieri: identificate 5mila persone, scattano denunce e arresti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Maxi operazione in Brianza, identificate 123 persone: raffica di multe e denunce; Stoccavano quintali di droga nei capannoni in Brianza: smantellata associazione per delinquere, 13 arresti; Maxi controlli dei carabinieri: identificate 5mila persone, scattano denunce e arresti; Maxi controlli a Monza, identificate 140 persone: 2 veicoli sequestrati. Maxi traffico di droga dalla Spagna a bordo di tir, depositi in capannoni di AgrateLa droga viaggiava a bordo di tir, mischiata ad alta merce, proveniente dalla Spagna. msn.com Droga, maxi operazione in diverse città: 384 arresti. Sequestrati 1400 chili e 300mila euro in contantiMaxi operazione antidroga della polizia in diverse province italiane con il bilancio che è di 384 arresti e 655 denunce. Sequestrati circa 1.400 chili di droga. L'operazione, finalizzata al contrasto ... ilmessaggero.it Apriamo la veranda,godiamoci il meritato relax in Brianza,Dimora Marisa vi aspetta - facebook.com facebook