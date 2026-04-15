Durante una trasmissione televisiva, lo scrittore ha bevuto un bicchiere di latte in diretta. Immediatamente dopo, si è verificato un episodio inaspettato che ha attirato l’attenzione degli spettatori. La scena ha suscitato sorpresa tra il pubblico presente in studio e chi seguiva l’evento in televisione. La trasmissione ha continuato senza interruzioni, lasciando spazio alle reazioni successive.

La televisione è fatta anche di attimi che scappano di mano, oltre ogni scaletta. E quando in scena c’è Mauro Corona, l’imprevisto non è un’eccezione: è quasi una regola. Questa volta, però, un gesto semplice e improvviso ha creato un momento di puro “shock” in diretta, lasciando lo studio e il pubblico sospesi tra stupore e incredulità. È successo durante È sempre Cartabianca, nel classico spazio di collegamento in cui Corona, puntata dopo puntata, mescola racconto, provocazione e teatro personale. Solo che stavolta è bastato un bicchiere per trasformare tutto in un fuoriprogramma memorabile. Mauro Corona e il latte in diretta a È sempre Cartabianca.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mauro Corona beve latte in diretta, poi lo shock: studio senza parole

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