Il 16 aprile, la programmazione di Canale 5 subirà una modifica per quanto riguarda la fascia mattutina. Chi segue le trasmissioni con Federica Panicucci e Francesco Vecchi troverà un orario diverso rispetto al consueto. La variazione riguarda esclusivamente quella giornata e coinvolge la trasmissione Mattino Cinque, che andrà in onda in una fascia oraria differente dal solito.

Il 16 aprile, per chi è abituato ad accendere Canale 5 e trovare Federica Panicucci e Francesco Vecchi, è previsto un piccolo cambio di programmazione. Mattino Cinque va in onda con un orario leggermente diverso dal solito, e il motivo è direttamente legato a quello che sta succedendo nel giornalismo italiano. Ad annunciarlo sono stati gli stessi conduttori, in chiusura della puntata del 15 aprile: “Diamo l’appuntamento per domani mattina, ma cambieremo orario. Saremo un po’ in anticipo, verso le 8.15”. Mattino Cinque, perché cambia la programmazione il 16 aprile. Il 16 aprile è una giornata di sciopero per i giornalisti e le giornaliste: da tempo, infatti, viene chiesto il rinnovo del contratto Fnsi-Fieg, scaduto da dieci anni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mattino Cinque, il motivo del cambio di programmazione: a che ora va in onda il 16 aprile

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