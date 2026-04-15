Un pugile di Pesaro, due volte campione italiano nella categoria dei pesi medio massimi, ha pubblicamente chiesto aiuto per individuare un ladro di moto. L’atleta si è rivolto alla comunità attraverso i social, invitando chi abbia informazioni a fornire dettagli utili alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto il 15 aprile 2026, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Pesaro, 15 aprile 2026 – Categoria pesi medio massimi. Due volte campione italiano della sua categoria. Nome e cognome: Matteo Bardeggia, 28 anni, figlio del titolare dell’azienda di cartellonistica “Premier”. Carattere fumino. “Mi rivolgo al giornale perché sto cercando quello che mi ha rubato la moto. Se lo prendo sono guai”. Uno di quelli a muso duro, Matteo Bardeggia che abita nella zona della Coop, accanto alla scuola Brancati. La storia è questa: “Ho chiuso la mia moto, una Ktm 450, con due catenacci, uno al paolo della luce e l’altro alla ringhiera della casa. Forse mi seguivano, non lo so. Comunque esco domenica notte intorno alle 3 per portare il cane a fare un giretto e vedo che la moto non c’è più.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo, il pugile a caccia del ladro di moto: “Chi sa, mi aiuti a trovarlo”

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