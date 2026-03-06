Matteo Canzi, 24 anni di Lecco, è il vincitore della 15ª edizione di Masterchef. Durante la finale, ha superato Carlotta in un confronto diretto. Canzi ha raccontato di essersi iscritto di nascosto alla competizione. Il giovane ha conseguito una laurea triennale in Economia prima di partecipare al famoso programma culinario. La vittoria è avvenuta dopo una sfida finale a due.

È Matteo Canzi il vincitore della 15esima edizione di Masterchef. Il giovane, 24 anni di Lecco, una laurea triennale in Economia, ha trionfato contro Carlotta in una sorprendente finale a due. Cosa che non accadeva da sette anni a questa parte. Al Corriere della Sera, l'aspirante chef ha confessato: "Non c’è mai stato un momento in cui ho pensato di vincere. Solo il primo giorno, ai Live cooking, ho detto che ero lì per portarmi a casa il titolo perché bisogna dirlo per forza, ma non avevo aspettative. Mi ero iscritto senza farlo sapere a nessuno, solamente contento di poter cucinare". Adesso ha deciso di dedicare la vittoria "a mamma e papà, perché non credevano che la cucina potesse essere la mia strada. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Masterchef, chi è il vincitore Matteo Canzi: "Mi ero iscritto di nascosto"

Chi è Matteo “Teo” Canzi, vincitore di MasterChef Italia 15Cala il sipario di MasterChef Italia 15, con una pioggia di coriandoli dorati e la grande emozione del vincitore.

Matteo Canzi è il vincitore di MasterChef 15Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Il Live Cooking di Matteo Canzi | MasterChef Italia 15

Altri aggiornamenti su Matteo Canzi.

Temi più discussi: Teo è il vincitore di MasterChef 15: 'Vi amo tutti'. VIDEO; Trionfo lecchese a MasterChef: Matteo Canzi vince l'edizione 15 e conquista 100mila euro; Chi è Matteo Canzi, vincitore di Masterchef 15: il sogno 'alla Cannavacciuolo', il nuovo lavoro e il premio ricchissimo; MasterChef 15, Matteo Canzi è il vincitore. Conquista tutti col risotto.

Matteo Canzi vince Masterchef 2026, la finale a sorpresa e il menu Tutto di me: chi è il 24enne che ha trionfato con innovazione e tecnicaIl 24enne brianzolo conquista il titolo con il menu Tutto di me battendo Carlotta nella finale a sorpresa: cosa è successo ... ilfattoquotidiano.it

Chi è Matteo Canzi, vincitore di Masterchef 15: il sogno 'alla Cannavacciuolo', il nuovo lavoro e il premio ricchissimoMatteo Canzi vince MasterChef 15: la finale mozzafiato del 5 marzo incorona il nuovo re della cucina italiana in Tv. Ecco chi è e come è andata. libero.it

Matteo Canzi trionfa a MasterChef: il 24enne brianzolo conquista il titolo e 100mila euro. Matteo Canzi, per tutti Teo, è il nuovo vincitore della quindicesima edizione di MasterChef Italia. Il giovane brianzolo di 24 anni ha conquistato il titolo al termine di una fin - facebook.com facebook

Matteo Canzi, chi è il vincitore di MasterChef Italia 2026: dalla fidanzata alle origini alla vittoria con il menu "Tutto di me" x.com