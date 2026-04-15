Mattarella riceve Zelensky | Pieno sostegno dell' Italia all' Ucraina

Da agi.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha incontrato il presidente ucraino al Quirinale. Durante l'incontro, sono stati discussi i rapporti tra i due paesi e le questioni legate alla situazione internazionale. L'incontro si è svolto in un clima formale e ha visto la presenza di alcuni collaboratori di entrambe le parti. Al termine, è stato rilasciato un comunicato ufficiale che conferma il sostegno dell’Italia all’Ucraina.

AGI - Sergio Mattarella ha accolto Volodymyr Zelensky al Quirinale manifestandone il " vero piacere " e rinnovando "non soltanto il sentimento di  amicizia profonda  che lega  Ucraina  e  Italia, ma anche il grande  sostegno, la  vicinanza piena dell'Italia  al suo Paese a quanto sta facendo con grande  resistenza  e grande  eroismo ". "So che ha visto la presidente del Consiglio che - ha detto ancora il Capo dello Stato al Presidente ucraino - le ha certamente confermato il  sostegno pieno dell'Italia, la  fermezza di questa posizione  che io condivido pienamente". "Le ribadisco che l'Italia sarà sempre al fianco all'Ucraina", ha detto ancora Mattarella.🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Mattarella riceve Zelensky: "Pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina"

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