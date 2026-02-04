Master di specializzazione in Learning Coaching® Inizio del corso il 23 febbraio 2026

Un nuovo master di specializzazione in Learning Coaching® partirà il 23 febbraio 2026. Il corso, della durata di 70 ore, mira a formare professionisti capaci di aiutare gli altri a migliorare il proprio modo di apprendere. Gli iscritti impareranno tecniche e strategie per facilitare l’apprendimento e liberare il potenziale di chi si rivolge a loro. È un percorso che si rivolge a chi vuole diventare un esperto nel supporto alla crescita personale e professionale.

Il percorso (70 ore di formazione) permette di formare degli Specialisti esperti della facilitazione all'apprendimento a 360 gradi, in grado di favorire una piena espressione del Potenziale di apprendimento. Vengono tratti spunti da tantissime discipline diverse, per poter intervenire sulle diverse componenti (cognitive, metacognitive, emotive, motivazionali e comportamentali) che entrano in gioco nella relazione insegnamento-apprendimento.

