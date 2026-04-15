A Massa si parlava da tempo di una situazione ormai fuori controllo, e le testimonianze di alcuni cittadini confermano che il dramma era prevedibile. La morte di Bongiorni ha portato alla luce una realtà difficile da ignorare, con segnali preoccupanti che si sono accumulati negli ultimi mesi. In molti si chiedono se si sarebbe potuto intervenire prima per evitare questa tragedia.

A Massa un dramma se lo aspettavano. Le avvisaglie erano inequivocabili: la situazione era da tempo fuori controllo, come testimoniano alcuni cittadini. Il pestaggio mortale di Giacomo Bongiorni ha acceso i riflettori sul degrado giovanile e sulla movida violenta in città. Il comitato per l'ordine e la sicurezza ha varato misure restrittive per il contrasto alla malamovida: il sindaco ha firmato l’ordinanza mercoledì 15 aprile: fino al 31 maggio locali chiusi a mezzanotte e mezzo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Massa, la morte di Bongiorni è una tragedia annunciata?

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