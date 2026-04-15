Dopo il licenziamento da Red Bull, si è diffusa la notizia che Yuki Tsunoda non si trasferirà alla Haas. Markus, figura vicina alle decisioni nel mondo della Formula 1, ha confermato che il pilota giapponese non farà parte del team statunitense. Questa scelta chiude una possibilità che era stata ventilata nelle settimane precedenti, lasciando il futuro di Tsunoda ancora da definire.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo quanto riportato da The Race, Haas era interessata a firmare Yuki Tsunoda dopo la sua uscita dalla griglia di Formula 1 nel 2026, ma Helmut Marko ha bloccato il trasferimento. Dopo cinque anni di presenza nel massimo campionato automobilistico, Tsunoda è rimasto senza un sedile, dopo un percorso che sembrava promettente. La carriera di Tsunoda era attesa in ascesa all’inizio del 2025 quando avrebbe sostituito Liam Lawson in Red Bull. Nonostante le sue potenzialità mostrate con il team Racing Bulls, ha faticato a mantenere risultati costanti ai livelli più alti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marko elimina il trasferimento di Tsunoda alla Haas dopo il licenziamento da Red Bull.

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