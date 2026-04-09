Alguersuari racconta il brutale licenziamento da Red Bull in F1 | Chiamai Marko mia madre era devastata

Jaime Alguersuari ha condiviso i dettagli del suo licenziamento dalla scuderia Toro Rosso in Formula 1, raccontando di aver chiamato Helmut Marko subito dopo aver ricevuto la comunicazione. Ha anche ricordato come sua madre fosse profondamente sconvolta dalla notizia, sottolineando l’impatto personale della decisione. L’ex pilota ha descritto i momenti subito successivi all’addio, evidenziando la reazione familiare di fronte a un evento che ha segnato la fine del suo percorso in gara.