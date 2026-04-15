Felice Maniero, ex leader della Mala del Brenta, ha 71 anni e attualmente risiede in una struttura per anziani. Conosciuto per il suo ruolo nel mondo criminale nel passato, Maniero si trova ora in una fase diversa della vita, lontano dalle attività illegali che lo avevano caratterizzato. La sua storia è stata ampiamente discussa negli anni, ma oggi si trova in un ambiente completamente diverso rispetto al passato.

Il vecchio boss della Mala del Brenta, Felice Maniero, ha 71 anni e oggi vive tra le mura di una struttura per anziani. L’ex criminale, la cui storia sembra uscita da un romanzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni che ripercorrono la sua vita tra il crimine e i momenti più umani. Tra riflessioni sul passato e rimpianti personali, emerge l’immagine di un uomo che non tornerebbe indietro alla vita da bandito, sconsigliando caldamente tale percorso alle nuove generazioni. Il bilancio di una vita trascorsa tra sfide e denaro. Per Maniero, la motivazione dietro le azioni passate non era legata all’accumulo di ricchezza. Il denaro, che secondo le sue parole arrivava e partiva senza fermarsi, veniva spesso condiviso con chi se ne aveva bisogno, anche perché non apparteneva realmente a lui.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maniero, l’ex boss della Mala: “Il crimine non lascia nulla

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