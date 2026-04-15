Mancava il congelatore Ruggeri | allarmi ignorati

Un’interrogazione del Movimento Cinque Stelle ha portato alla luce dettagli sullo scandalo relativo al plasma, con un accesso agli atti che ha rivelato ritardi e allarmi ignorati. La consigliera regionale ha commentato come la gestione sia stata caratterizzata da un’inerzia politica e dalla mancanza di interventi tempestivi, arrivando alla scadenza di una scorta senza un intervento adeguato. È emerso anche che mancava il congelatore necessario per conservare i materiali.

L’accesso agli atti fatto dal Movimento Cinque Stelle sullo scandalo del plasma scoperchia, secondo la consigliera regionale Marta Ruggeri, una gestione segnata da ritardi, allarmi inascoltati e un’inerzia politica che ha portato alla scadenza di 1.694 sacche nei primi tre mesi del 2026 (per varie cause, soprattutto tecniche). I documenti delineano una cronologia spietata, nella quale la catena di comando sembra essersi attivata soltanto quando le fotografie delle sacche di plasma nei bidoni dell’immondizia sono diventate di dominio pubblico. Secondo la ricostruzione fatta dalla capogruppo pentastellata, tutto inizia il 19 febbraio, quando...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Mancava il congelatore". Ruggeri: allarmi ignorati Spreco plasma: allarmi ignorati, ora serve stabilità per il repartoLo spreco di sacche di plasma all’ospedale di Torrette non è un incidente isolato, ma il risultato di scelte -organizzative ripetute nel tempo. Niscemi, Regione dà l’ok agli Usa per lavori contro il rischio frana nella base Muos: gli allarmi ignoratiLa Regione Sicilia aveva autorizzato a settembre gli americani a effettuare lavori urgenti di manutenzione per contrastare il dissesto idrogeologico...