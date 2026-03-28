Ciclone artico sull'Italia quanto durerà l'intensa fase di maltempo | le previsioni meteo di Andrea Giuliacci

Un sistema di aria fredda proveniente dall'Artico sta interessando l’Italia, causando piogge intense, vento forte e neve a basse quote. La fase di maltempo è prevista proseguire anche nella giornata di oggi, sabato 28 marzo, secondo le previsioni meteorologiche. Le condizioni atmosferiche sono caratterizzate da un vortice che si mantiene sull’area, portando effetti atmosferici significativi.

Il vortice artico che ha portato maltempo sull'Italia con piogge intense, vento forte e neve a bassa quota farà sentire i suoi effetti anche nella giornata di oggi, sabato 28 marzo. "Ma la situazione migliorerà nei prossimi giorni", ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Andrea Giuliacci. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ciclone Harry sull’Italia, le previsioni meteo dell’esperto: quanto durerà l’intensa fase di maltempoIl ciclone Harry sta colpendo il Sud Italia con piogge intense, venti oltre i 100 kmh e mari agitati. Leggi anche: Meteo, quanto durerà il maltempo sull’Italia e dove nevicherà: le previsioni di Giuliacci Tutto quello che riguarda Andrea Giuliacci Discussioni sull' argomento Ciclone artico sull'Italia, quanto durerà l'intensa fase di maltempo: le previsioni meteo di Andrea Giuliacci; Allerta fake news: nessun uragano in arrivo sull’Italia. Ecco perché è una bufala. Ciclone artico in arrivo sull'Italia: temporali, neve e venti fino a 100 km/h. Le previsioniCiclone artico in arrivo: previsioni meteo con neve in collina, temporali, venti fino a 100 km/h e mareggiate sulle coste. Ecco tutti i dettagli. notizie.it Allerta meteo oggi 26 marzo 2026 | 8 regioni in giallo, ciclone artico sull’Italia: le previsioniAllerta meteo oggi 26 marzo 2026: per la giornata odierna 8 regioni saranno in giallo a causa di una perturbazione in arrivo dal nord Europa ... ilsussidiario.net Oggi nel 1971 nasceva il meteorologo Andrea Giuliacci #accaddeoggi x.com "NUBI TRA LE NUBI". MOSTRA IMMERSIVA DI ROBERTO BOZZI E IL 24 MARZO "CURIOSITÀ SULLE NUBI" CON ANDREA GIULIACCI Le nuvole saranno grandi protagoniste del marzo segratese. Dal 19 al 31 marzo la Sala polifunzionale del Cen - facebook.com facebook