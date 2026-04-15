Nella mattina di oggi, nella propria abitazione, un uomo è stato trovato senza vita accanto al letto. Secondo quanto riferito, il decesso è avvenuto durante la notte a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Le autorità stanno ora indagando per chiarire le cause del decesso.

Grosseto, 15 aprile 2026 – Lo hanno trovato questa mattina sdraiato accanto al letto, nella sua abitazione, ormai privo di vita. Fatale sarebbe stato un malore che lo ha colto nella notte senza dargli neanche il tempo di chiedere aiuto. https:www.lanazione.itviareggiocronacamuore-mamma-t1ypvprb Gabriele De Robertis, avrebbe compiuto fra poche settimane 50 anni e da un paio era rientrato a Grosseto dopo aver lavorato nel nord Italia nel settore della moda, soprattutto con ’ Zara ’ e ’ Guess ’. Tornato in Maremma, era entrato nell’organico di ’ Rrd ’, azienda per la quale curava soprattutto gli allestimenti espositivi, compresi quelli dei molti negozi italiani rivenditori del brand.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malore in casa nella notte, Gabriele muore a 50 anni

Notizie correlate

Mugnano, malore dopo lite con il figlio: Milena muore in casa. Aveva 50 anniDramam a Mugnano, dove una donna di poco più di 50 anni, Milena Di Maro, è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Luca Giordano.

Malore fatale nella notte, muore Riccardo Terrosi. Cordoglio e incredulitàGrosseto, 12 aprile 2026 – Una telefonata surreale per una notizia alla quale era difficile, se non impossibile, credere.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Macerata, malore fulminante in casa: morto lo storico parrucchiere Rolando Tardella. Aveva chiesto aiuto alla nipote; Malore in casa, trovato senza vita ore dopo: dramma della solitudine a Rivarolo; Malore in casa a 56 anni: addio a Michela, l'animalista della Lav che fece rinascere il centro recupero della Marca; Malore fatale nella notte, muore Riccardo Terrosi. Cordoglio e incredulità.

Malore in casa nella notte, Gabriele muore a 50 anniGabriele De Robertis, avrebbe compiuto fra poche settimane 50 anni e da un paio era rientrato a Grosseto dopo aver lavorato nel nord Italia nel settore della moda, soprattutto con ’Zara’ e ’Guess’. To ... lanazione.it

Malore in casa, trovato a letto in fin di vita per una sospetta overdose: caccia al pusherVILLORBA (TREVISO) - È stato trovato in fin di vita nella sua abitazione un quarantenne residente a Lancenigo di Villorba, trasportato d'urgenza ieri mattina al Ca' Foncello ... ilgazzettino.it

Prof muore in classe davanti ai suoi alunni: il malore fatale e gli inutili soccorsi facebook

I novax chiedono ossessivamente il confronto. E io mi dovrei "confrontare" con medici (è un medico!) come Mariano Amici, che afferma che nel 2022 in Italia sono morte 857mila persone per malore improvviso. Quando i morti TOTALI in Italia sono stati 713mila x.com