Il futuro della FIGC si intreccia con i ruoli di alcune figure chiave del calcio italiano, tra cui il presidente del CONI. In questo scenario, si discute anche della possibilità che alcune personalità possano agire come mediatori tra le società di Serie A, la federazione e le istituzioni politiche. La questione riguarda la definizione di ruoli e di un possibile ruolo di raccordo tra le diverse parti coinvolte nel calcio nazionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Giuseppe Marotta, CEO sportivo dell’Inter Milan, ha recentemente condiviso la sua visione sul futuro della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) durante una conferenza stampa. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un periodo critico, dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, in seguito alla mancata qualificazione dell’Italia per il terzo mondiale consecutivo. Secondo Marotta, Giovanni Malagò rappresenta la scelta ideale per il nuovo presidente della FIGC. “Abbiamo bisogno di un interprete” che possa dialogare efficacemente con il mondo politico, ha spiegato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Malagò potrebbe fungere da interprete tra Serie A, FIGC e politica.

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