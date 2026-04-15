L’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha dichiarato che guidare la FIGC lo affascinerebbe, ma che questa scelta avrebbe ripercussioni sulla sua attività da imprenditore. Tra i possibili candidati alla presidenza della Federazione calcistica italiana, Malagò è tra i nomi più frequenti nel dibattito pubblico. La figura di Malagò viene associata a questa eventualità, anche se non ha ancora annunciato ufficialmente una candidatura.

L’ex presidente del Coni Giovanni Malagò è uno dei nomi papabili per sostituire Gabriele Gravina alla presidenza della Figc. La Serie A lo ha candidato, 19 club su 20 (l’unico club in disaccordo è stato la Lazio), e lui ha deciso di parlare al podcast “Sette vite”. La sua intervista è stata riportata stamani da Il Giornale. L’intervista a Malagò. Diciannove club italiani di serie A su venti hanno indicato il suo nome. È fatta? “ Io non mi sono candidato. Non ho fatto alcun passo formale in questo senso. Alcuni rappresentanti della Lega di Serie A mi hanno chiesto un’eventuale disponibilità. Li ho ringraziati per la fiducia, ma ho detto che senza un passaggio formale non sarebbe corretto dare alcuna risposta “.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò: “Guidare la Figc mi affascinerebbe, ma impatterebbe sulla mia vita da imprenditore”

Notizie correlate

Leggi anche: Figc, Salvini: "Malagò? Mi piacerebbe volto nuovo"

Malagò e la corsa alla FIGC: tra Malagò, Marani e il ritorno di ManciniIl vuoto di potere in via Allegri e la corsa alla presidenza L’assenza di una guida stabile ha generato un clima di incertezza che sta coinvolgendo i...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Calcio, Figc, Malagò: Sfida mi affascina, compattezza A; Giovanni Malagò candidato dalla Lega di serie A alla guida della Figc. Anche Abete si candida; Elezioni Figc, Malagò: Non mi sono candidato, impressionante compattezza Serie A. Abodi: Serve svolta; Malagò e la corsa alla presidenza Figc: Cosa manca al calcio italiano? Devo essere molto corretto...

Malagò: Guidare la Figc mi affascinerebbe, ma impatterebbe sulla mia vita da imprenditoreLe parole dell'ex presidente del Coni Giovanni Malagò, ora tra i nomi per la presidenza della Figc. Lo ha candidato la Serie A. ilnapolista.it

Corsa Figc, Malagò: Non mi sono candidato, impressionante compattezza su mio nomeL'ex numero uno del Coni dopo aver ricevuto l'appoggio della Serie A verso l'assemblea elettiva della Federcalcio: 'Farò le mie valutazioni'. Il ministro per lo Sport e i Giovani Abodi: 'Serve una svo ... adnkronos.com

PANCHINA ITALIA: MALAGO' PUNTA SU MAX ALLEGRI Secondo Tuttosport, se Giovanni Malagò dovesse essere eletto presidente della FIGC affiderebbe l’Italia a Massimiliano Allegri, con Claudio Ranieri direttore tecnico avente compiti di coordinamento - facebook.com facebook

#Allegri-Ranieri e il jolly Malagò, Conte e il problema ingaggio. Inzaghi il 'copetero' e Mancini... x.com