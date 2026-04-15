Malagò | Guidare la Figc mi affascinerebbe ma impatterebbe sulla mia vita da imprenditore
L’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha dichiarato che guidare la FIGC lo affascinerebbe, ma che questa scelta avrebbe ripercussioni sulla sua attività da imprenditore. Tra i possibili candidati alla presidenza della Federazione calcistica italiana, Malagò è tra i nomi più frequenti nel dibattito pubblico. La figura di Malagò viene associata a questa eventualità, anche se non ha ancora annunciato ufficialmente una candidatura.
L’ex presidente del Coni Giovanni Malagò è uno dei nomi papabili per sostituire Gabriele Gravina alla presidenza della Figc. La Serie A lo ha candidato, 19 club su 20 (l’unico club in disaccordo è stato la Lazio), e lui ha deciso di parlare al podcast “Sette vite”. La sua intervista è stata riportata stamani da Il Giornale. L’intervista a Malagò. Diciannove club italiani di serie A su venti hanno indicato il suo nome. È fatta? “ Io non mi sono candidato. Non ho fatto alcun passo formale in questo senso. Alcuni rappresentanti della Lega di Serie A mi hanno chiesto un’eventuale disponibilità. Li ho ringraziati per la fiducia, ma ho detto che senza un passaggio formale non sarebbe corretto dare alcuna risposta “.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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