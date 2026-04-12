Figc Salvini | Malagò? Mi piacerebbe volto nuovo

Il vicepresidente del Consiglio ha commentato la possibilità che il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio venga rinnovato, affermando di preferire concentrarsi sul futuro anziché discutere di nomi specifici. La sua dichiarazione è stata rilasciata a Milano durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle eventuali candidature o decisioni ufficiali. Non sono stati forniti altri commenti o approfondimenti in merito.

“Malagò presidente della Figc? Onestamente preferirei guardare avanti”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano. “Se il calcio italiano ha bisogno di un ricambio, mi piacerebbe qualche volto nuovo. Però non sto seguendo le vicende della Federcalcio, onestamente”, ha aggiunto Salvini, che, a chi gli chiedeva se avesse letto lo sfogo dell’ex presidente Gabriele Gravina, ha risposto: “Non so cosa abbia detto, però non mi manca come presidente della Federcalcio”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Figc, Salvini: "Malagò? Mi piacerebbe volto nuovo" Nuovo presidente FIGC, non solo Abete e Malagò: spunta un nuovo nome a sorpresa. Di chi si trattadi Angelo CiarlettaNuovo presidente FIGC, non solo Abete e Malagò: spunta un nuovo nome a sorpresa per il post Gravina. Nuovo presidente FIGC, la corsa al post Gravina è già iniziata: tra Malagò ed Abete spunta un nuovo nome a sorpresa!Calciomercato Milan, nuova concorrente per Goretzka: offerta ricchissima sul tavolo. Milano, Salvini: Remigration Summit Da Buscemi atteggiamento da Duce