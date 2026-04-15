Harry Maguire non sarà disponibile per la prossima partita del Manchester United in Premier League contro il Chelsea. La decisione è arrivata dopo che il difensore ha ricevuto un'ulteriore squalifica di una giornata, conseguente al cartellino rosso mostrato durante la sfida contro il Bournemouth. La squalifica si aggiunge alla sospensione già comminata in precedenza, lasciando Maguire fuori dal campo per un turno.

Sito inglese: Harry Maguire salterà l’enorme scontro di Premier League del Manchester United con il Chelsea, dopo aver ricevuto un’ulteriore squalifica di una partita per il suo cartellino rosso contro il Bournemouth. Maguire è stato espulso nel pareggio per 2-2 dei Red Devils contro il Bournemouth il 20 marzo al Vitality Stadium, subendo anche un rigore per aver ritirato Evanilson. In quella che è stata la sua 286esima presenza nella massima serie, Maguire ha ricevuto il terzo cartellino rosso della sua carriera in Premier League, con questa la sua prima espulsione da novembre 2021 contro il Watford. Il nazionale inglese è stato successivamente accusato di condotta impropria dalla Federcalcio per qualcosa che ha detto al quarto uomo Matt Donohue mentre usciva dal campo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Maguire ha inflitto un’ulteriore squalifica per una partita per il cartellino rosso del Bournemouth

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