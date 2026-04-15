Macfrut passione mango e avocado | Italia importa ogni anno un milione di tonnellate di frutta tropicale

Ogni anno l’Italia importa circa un milione di tonnellate di frutta tropicale, tra cui mango e avocado. Questi prodotti stanno riscuotendo un crescente interesse tra i consumatori italiani. Attualmente, il nostro Paese occupa il quinto posto in Europa per l’importazione di avocado e il settimo per il consumo di mango. La domanda di questi frutti, provenienti da paesi esteri, continua a aumentare nel mercato nazionale.

Mango e avocado piacciono sempre di più agli italiani. Il nostro Paese è al quinto posto in Europa per importazione di avocado, al settimo per consumo di mango. A dirlo sono i dati di Fruitimprese in vista di “Mango and Avocado Explosion”, l’evento che a Macfrut fa incontrare l’intera filiera.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Tutto il mondo di avocado e mango si ritrova a Macfrut 2026, in Italia è boom di importazioni“Mango and Avocado Explosion”: questo il titolo dell’evento che si sviluppa nei tre giorni della kermesse fieristica, mettendo al centro due prodotti... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dole Italia arriva a Macfrut 2026: nuovo assetto strategico e focus sulla linea esotica; Macfrut 2026 accoglie il Salone del Vivaismo: focus su un settore strategico da oltre 600 milioni di euro; Guida a Macfrut 2026: gli appuntamenti da non perdere tra innovazioni e filiere. CONSUMI, BOOM IMPORT PER MANGO E AVOCADO (2)Roma, 15 apr – Della situazione mondiale con un focus anche sull’Italia si parlerà a Macfrut in occasione di Mango and Avocado Explosion, evento internazionale che fa incontrare l’intera filiera dei ... 9colonne.it BioSikelia porta a Macfrut 2026 avocado e mango biologici coltivati nel siracusanoBioSikelia porta a Macfrut 2026 avocado e mango biologici, frutti simbolo di una nuova agricoltura mediterranea innovativa e sostenibile ... horecanews.it Pachino, Il pomodoro "Igp" al Macfrut di Rimini: il Consorzio punta ai mercati esteri #pomodoroigppachino - facebook.com facebook – martedì 21 aprile 2026 - giovedì 23 aprile 2026 MACFRUT 2026 - Rimini Fiera - Padiglione A1-121 crea.gov.it/eventi-creaid… x.com