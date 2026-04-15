L’urlo silenzioso di Halley | fuori il nuovo singolo Blackout

Venerdì 17 aprile 2026 è stato pubblicato il nuovo singolo del giovane artista romano Halley, intitolato “Blackout”. La traccia è disponibile in radio e su tutte le piattaforme di streaming. Questo è il primo brano rilasciato dall’artista quest’anno, segnando un’ulteriore tappa nella sua carriera musicale. L’uscita è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’artista, senza annunci o eventi speciali.

Cosa: L’uscita di Blackout, il nuovo singolo del giovane artista romano Halley.. Dove e Quando: Disponibile in radio e su tutte le piattaforme di streaming da venerdì 17 aprile 2026.. Perché: Un brano introspettivo che esplora il disagio della standardizzazione sociale e il coraggio di mostrare le proprie fragilità.. Il panorama musicale contemporaneo si arricchisce di una voce giovane ma profondamente consapevole. Halley, al secolo Alessandro Piazza, torna sulle scene con Blackout, un brano distribuito da ADA Music Italy per l’etichetta Red&Blue Music Relations. Non si tratta di una semplice uscita discografica, ma di un manifesto emotivo che mette a nudo le difficoltà di una generazione sospesa tra il desiderio di appartenenza e la paura di perdersi in modelli sociali predefiniti.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - L’urlo silenzioso di Halley: fuori il nuovo singolo “Blackout” Notizie correlate Damefurk, fuori il singolo “Dentro o Fuori”. Nuovo album a marzoÈ disponibile da oggi su Bandcamp e Soundcloud il nuovo singolo di Damefurk, intitolato Dentro o Fuori, prodotto e distribuito da @argodogsound. Annalisa torna con ‘Canzone estiva’, il nuovo singolo fuori venerdì 13 marzo‘Canzone estiva’ è il titolo del brano inedito di Annalisa, che esce il 13 marzo (Atlantic/Warner Music Italy) dopo il successo degli ultimi progetti...