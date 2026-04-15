Dopo l'interrogatorio, l'avvocato ha dichiarato che il punto centrale della vicenda riguarda la causa scientifica del decesso. L'avvocato Martines ha affermato che il proprio assistito ha negato di aver insufflato aria e ha fornito la propria versione dei fatti. La discussione si concentra sulla ricostruzione delle circostanze che hanno portato alla morte, con l'obiettivo di chiarire i fatti e la responsabilità.

L'avvocato Martines: "Il nostro assistito ha negato di aver insufflato l'aria e si è detto assolutamente innocente".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luca Spada, il legale dopo l'interrogatorio: "Il cuore di questo problema è dato dalla causa scientifica della morte"

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