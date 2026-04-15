Nel caso che riguarda Luca Spada, il criminologo ha commentato che l'indagato non si configura come un angelo della morte, ma piuttosto come un soggetto che mette in atto un sadismo predatorio. Secondo quanto si apprende dalle indagini, si nota un comportamento caratterizzato da un atteggiamento di deumanizzazione, che si manifesta attraverso azioni che sembrano più mosse da un piacere di infliggere sofferenza che da altri motivi.

“Stando a quanto sta emergendo dalle indagini, più che ad un cosiddetto angelo della morte, stiamo più vicini a un profilo di sadismo predatorio, con un chiaro tratto di deumanizzazione”. A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Giuseppe Lodeserto, sociologo, criminologo e criminalista. Ha lavorato per oltre 40 anni nella polizia di stato, operando presso la sezione polizia giudiziaria. Il caso in esame è quello di Luca Spada, 27 anni di Meldola, ormai ex autista soccorritore della Croce Rossa. La Procura della Repubblica di Forlì ha chiesto e ottenuto dal gip il suo arresto con l’accusa di omicidio volontario per la morte dell’85enne Deanna Mambelli, avvenuta il 25 novembre 2025 durante un trasporto sanitario.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Caso Luca Spada, il criminologo Lodeserto: “Non è un angelo della morte, è sadismo predatorio. La maschera della normalità”

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