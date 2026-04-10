Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - Promuovere stili di vita sani e ribadire l'importanza della diagnosi precoce quale arma più efficace contro il tumore del seno. Con questi obiettivi domenica 12 aprile torna nel centro di Roma 'Bicinrosa', la pedalata solidale organizzata dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, diretta da Vittorio Altomare. La manifestazione sportiva quest'anno celebra la sua nona edizione. Il percorso si snoderà nuovamente tra alcuni dei luoghi più iconici della Capitale: da Caracalla al Colosseo, attraversando i Fori Imperiali, per poi fare ritorno allo Stadio delle Terme. Una mattinata in cui uomini, donne e bambini di ogni età, uniti dal colore rosa, faranno sentire la propria voce per sostenere la lotta contro il tumore del seno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'Bicinrosa' torna a Roma, sport e prevenzione contro il cancro al seno

Sospeso tra finzione e realtà, il cortometraggio di Luca Fortino racconta la lotta contro il cancro al seno e l’importanza della prevenzioneOsservare una storia da un punto di vista diverso dal proprio è già di per sé un gesto politico, rivoluzionario.

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Domenica in bici contro il tumore al seno: torna Bicinrosa nel centro di RomaNona edizione della pedalata solidale. Dal Colosseo ai Fori Imperiali, con un messaggio diagnosticare prima salva la vita ... radiocolonna.it

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Nessuno perde, tutti vincono con #Bicinrosa! Domenica 12/04 Ritrovo ore 9 – Partenza ore 11.30 Stadio Martellini, Via Antonina Porta la tua bici oppure noleggiane una in #sharing con @Dott e @limebike. Iscriviti o dona bit.ly/4vnDSTk #RS x.com