Iran così Londra Parigi e Berlino si preparano alla guerra

I leader di Francia, Germania e Regno Unito hanno annunciato misure concrete in risposta alla situazione in Iran, mentre le tensioni tra i paesi si intensificano. Le rispettive diplomazie stanno adottando nuove strategie e politiche per affrontare la crisi, che coinvolge questioni di sicurezza e stabilità regionale. Le decisioni sono state comunicate ufficialmente nelle ultime ore, segnando un passo importante nel contesto internazionale.

Anche l’Europa, finalmente, batte un colpo: i leader di Francia, Germania e Regno Unito hanno dichiarato di essere pronti a difendere i propri interessi e quelli dei propri alleati nel Golfo, se necessario, adottando «azioni difensive e proporzionate per distruggere la capacità dell’Iran di lanciare missili e droni alla fonte». Intanto, una portaerei francese si sta muovendo verso il Mediterraneo. Poi in serata il premier britannico Keir Starmer ha fatto il punto della situazione in un video diffuso su X: «Il Regno Unito non si unirà all’offensiva in Iran ma ha accettato di consentire agli Stati Uniti di utilizzare le basi militari britanniche per colpire i siti missilistici iraniani». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Iran, raid su Teheran e missili contro Israele. Trump: «Operazione di 4 settimane almeno, parlerò coi nuovi leader». Parigi, Berlino e Londra: pronte ad «azioni difensive». Mistero su AhmadinejadGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

