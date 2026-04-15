L’omicidio perfetto 2025 come finisce | spiegazione finale

L’omicidio Perfetto è un film thriller del 2025 che va in onda oggi su TV8, 15 aprile 2026. La trama segue la storia di Mila e Jack, i quali ricevono la telefonata disperata della figlia Charlie. Il padre va a cercarla, ma viene trovato morto poco dopo. Ed ecco che poi esce fuori che la telefonata non è stata fatta da Charlie. L’omicidio perfetto su TV8: riassunto trama completa. Leggi anche: False apparenze (2025) come finisce: spiegazione del finale. Il film inizia in un locale, dove un buttafuori non fa entrare un’adolescente che presenta un documento falso. Dopo una scenata, alla fine la fa entrare. Lei si chiama Charlie e poco dopo chiama i suoi genitori cercando aiuto.🔗 Leggi su Latuafonte.com

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