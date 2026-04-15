Lo sport italiano è spesso caratterizzato da divisioni tra le diverse discipline e le varie realtà che lo compongono. Tuttavia, quando si tratta di prepararsi alle Olimpiadi, c’è una richiesta di unità tra gli atleti e le istituzioni. Nel 2028, le Olimpiadi estive si svolgeranno a Los Angeles, in un evento che potrebbe rappresentare l’ultimo grande appuntamento sotto la presidenza Trump.

Nel 2028 l’Olimpiade estiva sarà ospitata da Los Angeles, in quello che sommessamente si spera possa essere l’ultimo atto della presidenza Trump. Per il 2032 i Giochi sono già stati assegnati a Brisbane, località dell’Australia. Rientra quindi nel legittimo gioco delle previsioni che per il 2036 (o al massimo per il 2040, se nel frattempo spuntasse una ipotesi targata Asia) si possa immaginare il ritorno della Fiaccola di Olimpia nel Vecchio Continente. Insomma, nella carissima Europa. Partendo da questa consapevolezza, ha un senso l’idea lanciata da Milano, Torino e Genova. Non si tratta di una chiacchiera da bar: volendo, si può fare. O meglio: si potrebbe fare.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo sport nazionale italiano, specialità: dividersi su tutto. Ma sulle Olimpiadi serve unità

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