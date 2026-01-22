Emergenza sicurezza a Borgo Incoronata quattro tentati furti e un' auto rubata nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore, Borgo Incoronata ha registrato quattro tentativi di furto di auto, di cui uno riuscito, in un'area condominiale recintata. Inoltre, si è verificato un episodio di auto rubata. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza nel territorio, richiedendo attenzione e interventi mirati per garantire la tranquillità dei residenti.

Residenti preoccupati, chiedono risposte alle istituzioni competenti, dal rafforzamento dei controlli al completamento e messa in funzione dell'impianto di videosorveglianza all'ingresso della Borgata Un episodio grave che riaccende l’allarme sicurezza tra i residenti della Borgata. Questi eventi, ravvicinati e preoccupanti, confermano una situazione di forte vulnerabilità del territorio, già più volte segnalata dai cittadini, che vivono con crescente preoccupazione per la propria sicurezza e per quella dei propri beni. “La videosorveglianza rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione e deterrenza contro atti criminali, oltre a un valido supporto alle attività investigative.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Furti e intimidazioni a Borgo Incoronata, cittadini e imprese chiedono sicurezza. "Situazione ormai insostenibile"

Leggi anche: Ladri in fuga dopo i furti nelle case, recuperata a Spoltore l'auto (rubata) utilizzata

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Emergenza Maltempo, ingenti i danni a Catania. Alle 12 punto stampa del sindaco Trantino; Emergenze lungo le tratte ferroviarie, l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e Ferrovie Emilia-Romagna (Fer) siglano un accordo per far fronte a interruzioni e criticità; Anche Nociglia diventa borgo cardioprotetto: arriva il defibrillatore in piazza Ruggeri; VERCELLI – Corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro all’Istituto Cavour.

Borgo Incoronata, quattro tentativi di furto in 24 ore: cresce l’allarme sicurezza: Basta, siamo stanchiBorgo Incoronata, quattro tentativi di furto in 24 ore: cresce l’allarme sicurezza Borgo Incoronata torna a fare i conti con l’emergenza sicurezza. Nel giro di appena 24 ore, infatti, nel quartiere si ... statoquotidiano.it

Piazzole di emergenza autostradali, come usarle e quali multe si rischianoLa piazzola di emergenza è pensata per affrontare l’imprevisto, dove pochi metri e secondi fanno la differenza tra una fermata sicura e un pericolo ... virgilio.it

Emergenza Sicurezza a Foggia: scatta l’intervento dell’Esercito https://www.antennasud.com/sicurezza-a-foggia-rafforzati-controlli-in-zone-rosse-e-locali/ - facebook.com facebook

Il violento maltempo e l’eccezionale mareggiata che in queste ore stanno colpendo duramente la Sicilia, la Calabria e la Sardegna, stanno causando danni ingenti a infrastrutture, viabilità, abitazioni, imprese locali e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. x.com