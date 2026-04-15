Liverpool – Paris Saint-Germain 0-2 0-4 complessivi | il PSG accede alle semifinali

Il Paris Saint-Germain ha battuto il Liverpool 2-0 nella partita di ritorno, portando il risultato complessivo a 4-0 e conquistando così l'accesso alle semifinali di questa edizione. La gara si è svolta nel campo del Liverpool, con il PSG che ha segnato due gol nel secondo tempo, dopo aver vinto anche l’andata. Il match si è concluso senza ulteriori reti e con il club francese che prosegue nel torneo.

Mamardashvili ha dovuto dimostrare le sue capacità di improvvisazione per impedire a Dembele di sbloccare la situazione molto prima del 72', il georgiano nega il Pallone d’Oro mentre corre verso la propria porta dopo aver tagliato un passaggio filtrante a Warren Zaire-Emery. Dembele poi aggancia sopra la traversa da distanza ravvicinata dopo un ottimo lavoro di Joao Neves. Isak è stato sostituito da Cody Gakpo nell’intervallo e Safonov è stato costretto a respingere un tiro ambizioso dell’olandese. Da allora in poi il PSG ha avuto il controllo della velocità e la ciliegina sulla torta è arrivata quando Dembele non ha commesso errori con un semplice finale dopo essere stato lanciato da Bradley Barcola.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Liverpool – Paris Saint-Germain 0-2 (0-4 complessivi): il PSG accede alle semifinali PSG-Liverpool : Paris est-il vraiment intouchable face aux Reds Paris Saint Germain-Liverpool (Champions League, 08-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiQuarto di finale di Champions League che si ripropone a 12 mesi di distanza dalla gara che aprì la strada lo scorso anno al Paris Saint Germain:...