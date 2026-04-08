LIVE Cobolli-Blockx ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | Ruud a un set dalla vittoria Poi toccherà all’azzurro

Al torneo ATP di Montecarlo, il match tra Cobolli e Blockx è in corso, con Ruud che si trova a un set dalla vittoria. Successivamente, sarà il turno di un tennista italiano. La partita tra Berrettini e Medvedev è prevista alle undici del mattino, così come quella tra Musetti e Vacherot, che sarà il quarto incontro della giornata. È possibile seguire tutte le partite in diretta attraverso aggiornamenti online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) 16:37 Il norvegese si aggiudica il primo parziale per 7-5. Manca quindi un set all’ingresso in campo di Cobolli-Blockx. 15:20 È finita anche Fonseca-Rinderknech con il brasiliano che porta a casa il match con lo score di 7-5 4-6 6-3. Tra poco scenderanno in campo Ruud-Moutet, poi sarà l’ora di Cobolli-Blockx. 12:27 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! È appena terminato il primo match sul ”Campo dei Principi” tra Bergs e Rublev che ha visto la vittoria del belga per 6-4 6-1. Ora toccherà a Fonseca-Rinderknech. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Ruud a un set dalla vittoria. Poi toccherà all’azzurro LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: ancora un match e poi toccherà all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana 1-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro costretto a inseguire nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente belga; Cobolli al 2° turno, Arnaldi eliminato al debutto; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi; Monte-Carlo, secondo turno: Cobolli chiede strada a Blockx. LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: ancora un match e poi toccherà all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it DIRETTA ATP MONTECARLO 2026 | Cobolli Blockx video streaming tv: vincono Zverev e Fonseca (8 aprile)Diretta Atp Montecarlo 2026 streaming video tv: esordio per Lorenzo Musetti contro Valentin Vacherot, Flavio Cobolli sfida Alexander Blockx. ilsussidiario.net Tra gli azzurri oggi in campo anche #Musetti contro il padrone di casa Vacherot e #Cobolli contro il belga Blockx. #RolexMontecarloMasters x.com Verso le 15:30 Lorenzo Musetti sfida Valentin Vacherot, Flavio Cobolli affronta Alexander Blockx. Alle 11 Matteo Berrettini incrocia Daniil Medvedev - facebook.com facebook