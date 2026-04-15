Lite per un cane finita a pugni Il 70enne in ospedale peggiora

Una lite scoppiata tra due persone per un cane si è conclusa con un'aggressione fisica, lasciando un uomo di 70 anni ferito. La discussione si è trasformata in uno scontro con pugni, e l’uomo è stato colpito al volto. Dopo l’accaduto, il settantenne è stato trasportato in ospedale, dove le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle ore successive. La vicenda si è sviluppata domenica in una zona residenziale.

Si complicano le condizioni di salute del settantenne acquavivano che domenica è stato colpito da un pugno a seguito di un diverbio per un cane. Dopo un periodo di osservazione, con costanti accertamenti diagnostici che hanno rilevato un trauma cranico, il paziente è stato ricoverato nel Reparto di Neurologia dell’ospedale Madonna del Soccorso, dove i medici hanno disposto la prognosi riservata alla luce dell’ emorragia cerebrale. Nella tarda mattina di ieri vi è stato un consulto medico con gli specialisti dell’ospedale di Torrette per la comparazione delle Tac eseguite a distanza di un giorno l’una dall’altra in modo da valutare l’evoluzione del trauma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lite per un cane finita a pugni. Il 70enne in ospedale peggiora Sorpassi spericolati, il tamponamento e la lite finita a pugni in faccia: condannati due giovani brianzoliMonza, 24 Marzo 2024 - Per avere accennato una frenata come reazione alla guida spavalda dell'automobilista che lo precedeva è stato s uperato,... Collesalvetti, la lite fuori dal locale degenera e finisce a pugni: 38enne in ospedaleUn uomo di 38 anni è stato soccorso nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile fuori da un locale a Collesalvetti.