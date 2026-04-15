L’Italia si trova al centro di tensioni tra gli Stati Uniti e Israele, in un momento di crescente instabilità nel Medio Oriente. La discussione si concentra su recenti divergenze tra Roma e Tel Aviv riguardo all’accordo sulla Difesa e sul mancato sostegno contro l’Iran, mentre anche il rapporto con gli Stati Uniti è coinvolto in questa dinamica. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di crisi geopolitica che interessa direttamente il nostro Paese.

L’Italia è nella tenaglia israelo-americana dopo l’assalto di Donald Trump a Giorgia Meloni per il mancato sostegno contro l’Iran e lo scontro con Tel Aviv sull’accordo sulla Difesa? Più in generale, Roma deve fare i conti con una tempesta geopolitica mediorientale che ci tocca da vicino. Marco Carnelos legge queste sfide con attenzione da studioso e commentatore e si confronta con InsideOver a riguardo. Carnelos è stato a lungo un funzionario d’alto rango, avente alle spalle venticinque anni nella carriera diplomatica, incarichi in Somalia, Nazioni Unite, Iraq e come consigliere di tre Presidenti del Consiglio in diversi ambiti (Medio Oriente, Terrorismo, Russia, promozione economico-commerciale, attrazione degli investimenti).🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Italia tra Usa e Israele nella tempesta mediorientale. Parla Marco Carnelos

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