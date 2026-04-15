Un inverno rigido e implacabile avvolge una piccola stazione di pesca in un villaggio isolato dell’Islanda alla fine del XIX secolo. Eva, giovane vedova, lascia la città per affrontare la vita in un ambiente ostile e silenzioso. La narrazione si concentra sulla sua permanenza in un contesto di isolamento e freddo estremo, dove le condizioni climatiche e la solitudine giocano un ruolo centrale nella storia.

Eva è una giovane vedova che dopo la morte del marito si reca nella remota stazione di pesca di un villaggio islandese di fine Ottocento. Data l’autorità che le spetta di diritto per via del compianto coniuge, guida un gruppo di uomini sempre più logorati dal freddo e dalla mancanza di viveri. L’inverno più duro, titolo italiano che adatta l’originale The Damned, è a conti fatti ben più che un programma. Quando una nave affonda al largo della costa, la scelta di non intervenire e soccorrere i marinai da parte di Eva e dei suoi compagni di sventura diventa lo snodo narrativo a cui tutto il resto si stringe. Qualcuno muore e i corpi sembrano tornare in vita.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - L’inverno più duro: un horror di atmosfera nel freddo islandese – Recensione

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