L’incontro tra le due piattaforme cambia il modo di scoprire cosa succede intorno con suggerimenti in tempo reale e un accesso diretto al marketplace ufficiale

Recentemente, due piattaforme hanno annunciato una collaborazione che permette agli utenti di ricevere suggerimenti personalizzati in tempo reale e di accedere direttamente al marketplace ufficiale. Questa novità cambia il modo di scoprire eventi e attività nelle vicinanze, eliminando la necessità di fare ricerche estese su Google o sui social media. Prima di questa novità, per trovare un concerto o uno spettacolo si doveva spesso navigare tra diversi siti e piattaforme online.

F ino a poco tempo fa, per cercare un concerto, uno spettacolo o una serata di musica, si apriva il computer, si andava su Google o dentro un social. Oggi, invece, sempre più persone fanno una cosa diversa: chiedono direttamente a un’intelligenza artificiale, sapendo che una domanda formulata in modo naturale può trasformarsi in un elenco di proposte su misura. In questo scenario, Ticketmaster, una delle realtà più note nella vendita di biglietti per eventi live, ha scelto di muoversi in anticipo, portando la scoperta degli eventi direttamente dentro ChatGPT, la piattaforma di conversazione basata su AI più utilizzata al mondo. L’album senza musica: la protesta degli artisti britannici contro l’intelligenza artificiale X Ticketmaster entra in ChatGpt: la ricerca degli eventi nell’era dell’AI.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L’incontro tra le due piattaforme cambia il modo di scoprire cosa succede intorno, con suggerimenti in tempo reale e un accesso diretto al marketplace ufficiale Notizie correlate Teatro Nuovo, tra indiscrezioni e nomine: cosa succede davvero intorno alla direzione artisticaNelle ultime ore attorno alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine stanno circolando alcune indiscrezioni riportate da altri organi di stampa... Gemini e NotebookLM da oggi si sincronizzano in tempo reale: cosa cambiaGoogle accelera sull’intelligenza artificiale e lo fa con una mossa che cambia il modo in cui si lavora ogni giorno: l’integrazione tra Gemini e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dal viaggio su TikTok all’ombrellone prenotato online: ecco la trasformazione digitale del turismo; Ecco ilfarmacista.cloud, punto d’incontro tra domanda e offerta di lavoro in farmacia; Tunisia. Lanciato con l’Ue un modello di migrazione sicura; Dal digitale all’AI: il ruolo del private equity nella crescita del tech italiano. Una nuova era per le piattaforme crypto. Dal trading all’ecosistema completoLe piattaforme crypto si sono trasformate in strumenti completi e regolamentati per investire e utilizzare asset digitali. Ecco come è cambiata Coinbase. money.it Attive le nuove piattaforme regionali per cercare e offrire lavoroSono cambiate dal 19 gennaio scorso le modalità di accesso ai servizi digitali di Agenzia Piemonte Lavoro dedicati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio regionale. Disattivata la ... ansa.it Al Salone del vino e del gusto un incontro promosso da associazioni e istituzioni per sensibilizzare su ascolto e aiuto concreto, con esperti e testimonianze - facebook.com facebook Volenterosi, incontro tra i leader per la missione navale nello Stretto di Hormuz x.com