Gemini e NotebookLM da oggi si sincronizzano in tempo reale | cosa cambia

Da oggi, Gemini e NotebookLM si collegano in tempo reale, offrendo un nuovo modo di lavorare con l’intelligenza artificiale. Google ha annunciato questa integrazione, che permette ai due strumenti di condividere informazioni e aggiornamenti senza ritardi. La novità interessa chi utilizza questi strumenti per attività quotidiane, migliorando la collaborazione e la velocità di accesso ai dati. La funzione entra in vigore immediatamente, senza passaggi intermedi.

Google accelera sull’intelligenza artificiale e lo fa con una mossa che cambia il modo in cui si lavora ogni giorno: l’integrazione tra Gemini e NotebookLM. La novità ruota attorno a una funzione chiave: i notebook condivisi, veri e propri spazi di lavoro intelligenti dove confluiscono chat, documenti e materiali di ricerca. Non si tratta solo di archiviazione. Qui entra in gioco un cambio di paradigma: l’AI non parte più da zero ogni volta, ma lavora su ciò che già conosce. Finora l’esperienza con i chatbot era frammentata: ogni richiesta implicava spesso ripetere contesto, obiettivi, informazioni. Con questa integrazione, invece, i notebook diventano basi di conoscenza personali, costruite nel tempo e accessibili da entrambe le piattaforme.🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Gemini e NotebookLM da oggi si sincronizzano in tempo reale: cosa cambia Gemini e NotebookLM si fondono: ecco la rivoluzione dei dati AIGoogle introduce la sezione notebook all’interno di Gemini, rendendo i contenuti di NotebookLM accessibili direttamente dal chatbot. Malware android usa gemini ai per adattarsi in tempo realeQuesto approfondimento analizza una nuova tipologia di malware Android che integra un modello di intelligenza artificiale generativa durante... NOVIDADE: GEMINI e NOTEBOOKLM funcionando JUNTOS!