Lim Ji Yeon | lo spirito malvagio dell’era Joseon invade la Corea moderna
Lim Ji Yeon interpreterà un personaggio che rappresenta uno spirito maligno dell’epoca Joseon, che si manifesta nella Corea di oggi. La serie, prodotta da SBS, si intitola My Royal Nemesis e vede l’attrice nei panni di una figura proveniente dal passato. La trama si svolge tra ambientazioni storiche e contemporanee, mettendo in scena l’incontro tra le due epoche.
Lim Ji Yeon interpreterà una spietata figura del passato tra le strade della Corea moderna nella nuova produzione SBS intitolata My Royal Nemesis. La trama vede la protagonista Shin Seo Ri, un’attrice in difficoltà che si ritrova posseduta dallo spirito di Kang Dan Shim, una nota malvagia dell’era Joseon, con l’uscita prevista per l’8 maggio alle ore 21:50 KST. Uno scontro tra epoche e personalità opposte. Le recenti immagini rilasciate sulla serie mostrano il primo impatto visivo di questo viaggio temporale. Lim Ji Yeon appare con lo sguardo spalancato davanti a un urbano mai prima, vivendo lo shock di essere toccata sul volto da una serva di corte in un contesto totalmente estraneo alla sua epoca.🔗 Leggi su Ameve.eu
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