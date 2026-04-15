L’illustratore Chihoi al Feff con la mostra I’m with My Saint
All’interno del festival fotografico, si tiene una mostra dell’illustratore Chihoi intitolata
Una donna si specchia alla finestra quasi fondendosi con il proprio riflesso. Degli innamorati si abbandonano sul prato in un abbraccio. C'è anche un uomo che sosta sotto al neon e si accende una sigaretta.L’illustratore Chihoi sa come creare i suoi personaggi, e lo fa con assoluta intensità: gli.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Notizie correlate
Roncofreddo, a inaugurare la rassegna Piccoli Mondi l'illustratore Michele Papetti con "Esercizi di contrasto"Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) “Piccoli...