L’illustratore Chihoi al Feff con la mostra I’m with My Saint

Da udinetoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’interno del festival fotografico, si tiene una mostra dell’illustratore Chihoi intitolata

Una donna si specchia alla finestra quasi fondendosi con il proprio riflesso. Degli innamorati si abbandonano sul prato in un abbraccio. C'è anche un uomo che sosta sotto al neon e si accende una sigaretta.L’illustratore Chihoi sa come creare i suoi personaggi, e lo fa con assoluta intensità: gli.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Notizie correlate

Roncofreddo, a inaugurare la rassegna Piccoli Mondi l'illustratore Michele Papetti con "Esercizi di contrasto"Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) “Piccoli...

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.