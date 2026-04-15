L’hanno fatta fuori Elisa Isoardi pessima notizia per la conduttrice Rai ha deciso

Elisa Isoardi si trova in una situazione difficile dopo la decisione di Rai di interrompere la sua collaborazione con la rete. La scelta è stata comunicata ufficialmente dalla Rai, e il cambio riguarda il suo ruolo nel palinsesto estivo di Rai1. Le decisioni interne e i movimenti tra i programmi stanno creando tensione tra i vertici della rete, mentre il nuovo schema del daytime estivo si sta consolidando.

Le stanze del potere a Viale Mazzini sono in pieno fermento, ma il disegno complessivo del daytime estivo di Rai1 appare ormai definito. Le bocce sono fermissime e, tra conferme e colpi di scena, il puzzle dei palinsesti sta per essere svelato ufficialmente. La notizia più dirompente riguarda il pomeriggio della rete ammiraglia: nonostante le indiscrezioni puntassero su una conduzione tutta al femminile per Estate in Diretta, i vertici hanno deciso di sparigliare le carte. A fare coppia con Emma D’Aquino non ci sarà una collega del telegiornale, ma il volto rassicurante di Flavio Montrucchio. Il conduttore ha scalzato all’ultimo la concorrenza di Valentina Bisti, segnando il suo ritorno in una fascia di grande prestigio a partire dal prossimo 29 giugno.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “L’hanno fatta fuori”. Elisa Isoardi, pessima notizia per la conduttrice. Rai ha deciso Notizie correlate Leggi anche: I palinsesti estivi della Rai: Flavio Montrucchio la spunta a Estate in diretta, fuori Elisa Isoardi Elisa Isoardi, la notizia sul privato è ufficiale: “È finita”Una foto sorridente in auto, pubblicata su Instagram, e poche righe che segnano la fine di una relazione vissuta lontano dai riflettori, ma finita...