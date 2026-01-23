L’Europa si pavoneggia però conferma | da sola è inutile

Durante il Consiglio Europeo, i leader di Francia e Germania hanno sottolineato l’importanza dell’unità europea e della capacità di reazione dell’Unione. Tuttavia, entrambi hanno ribadito la centralità degli Stati Uniti come partner strategico. Questa posizione evidenzia come, nonostante la volontà di rafforzare l’Europa, il ruolo degli Stati Uniti rimanga fondamentale nelle dinamiche internazionali.

Emmanuel Macron e Friedrich Merz al Consiglio lodano unità e reazione dell’Unione, per poi ribadire l’essenzialità degli States. Ieri sera si è tenuto a Bruxelles il vertice informale dei capi di Stato e di governo dell’Unione europea, convocato dal presidente del Consiglio europeo, António Costa, per discutere delle relazioni transatlantiche alla luce delle tensioni degli ultimi giorni sulla Groenlandia. La riunione è stata confermata nonostante il clima apparisse «più positivo» rispetto alle 24 ore precedenti, dopo la parziale marcia indietro annunciata da Donald Trump a Davos sulle minacce di dazi e sull’uso della forza. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Europa si pavoneggia però conferma: da sola è inutile Leggi anche: L'Europa? Si sta già uccidendo da sola Leggi anche: Meloni: «Il rapporto Usa-Ue non si è incrinato ma l'Europa deve difendersi da sola»

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.