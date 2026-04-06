Una domanda frequente riguarda la possibilità di una NATO senza la partecipazione degli Stati Uniti. Nonostante altri paesi abbiano aumentato i loro contributi, ci sono ancora sfide e lacune che potrebbero rendere difficile un’alleanza senza il coinvolgimento americano. La presenza degli Stati Uniti rappresenta un elemento chiave nel sistema di sicurezza collettiva, e la sua assenza potrebbe comportare cambiamenti significativi nelle dinamiche dell’organizzazione.

Anche con grossi investimenti rimarrebbero problemi e mancanze, ma per come stanno le cose con Trump è un'ipotesi che l'Europa deve valutare Da quando ha cominciato il suo secondo mandato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato più volte l’uscita del paese dalla NATO. Lo ha fatto di nuovo mercoledì, come risposta al rifiuto degli alleati di intervenire per riaprire la circolazione marittima nello stretto di Hormuz, di fatto bloccata dall’Iran. Non è detto che Trump voglia davvero abbandonare l’Alleanza atlantica, e una decisione del genere dovrebbe essere approvata dal Congresso statunitense con una maggioranza larga, di due terzi dei suoi membri, cosa tutt’altro che scontata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Può esistere una NATO senza Stati Uniti?

L’ex capo di stato maggiore della Difesa Camporini: «La Nato sopravvive anche senza gli Stati Uniti»L’ipotesi dell’uscita degli Stati Uniti dalla Nato avanzata da Donald Trump, se fosse confermata, non avrebbe conseguenze catastrofiche e “l’Alleanza...

Gli Stati Uniti fuori dalla Nato? Una legge limita le velleità di Trump (e l’ha voluta il suo segretario di Stato, Rubio)Ha definito la Nato una “tigre di carta”, incapace di prendersi le responsabilità richieste e inefficace nei teatri di guerra che contano, nello...

NATO: Quando uno Stato può uscire e caso Stati Uniti

Temi più discussi: Trump può davvero far uscire gli Usa dalla Nato? Cosa dice la Carta e cosa rischia l'Occidente; Nato, il paradosso dell’iter per l’uscita: gli Usa dovrebbero chiederlo a se stessi; Trump può smontare la Nato anche se non ne esce (di A. Molle); Quelle minacce vuote ma vere: il Patto atlantico conviene agli Usa, da Trump solo odio irrazionale.

Trump può davvero far uscire gli Usa dalla Nato? Cosa dice la Carta e cosa rischia l’OccidenteLa legge americana limita il potere del presidente, ma la Costituzione lascia margini di scontro. Intanto Washington può cambiare dal di dentro gli equilibri dell'Alleanza ... corriere.it

Trump può smontare la Nato anche se non ne esceIl vero rischio non è l’uscita formale dell'America, che resta complessa, incerta e politicamente costosa. Il rischio è più sottile, più graduale, più ... huffingtonpost.it

#Accaddeoggi 6 aprile 1917 gli Stati Uniti entrano ufficialmente nel conflitto della Prima Guerra Mondiale. Leggi la notizia completa dall’archivio digitale de Il Mattino: https://l-nk.it/x62XOt #ilmattino #guerra #StatiUniti facebook

Secondo Agamben gli Stati Uniti sono retti da anni da "uomini tecnicamente dementi". In Italia, però, abbiamo Mattarella, coetaneo di Trump ma portatore di saggezza, equilibrio e senso dello stato. Terzo mandato | Di Guido Vitiello x.com