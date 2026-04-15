L’etica ha un nuovo codice | l’app Renoon sta dando voce ai vestiti

Negli ultimi anni, l’attenzione verso la sostenibilità e l’etica nel settore della moda è cresciuta, portando all’introduzione di strumenti digitali per aumentare la trasparenza. Un’app chiamata Renoon si propone di dare voce ai vestiti, offrendo informazioni sui loro aspetti etici e ambientali. Mentre in passato il consumo di moda si basava principalmente su aspetti estetici e di prestigio, oggi si cerca di capire cosa si cela dietro ogni capo.

Life&People.it Per decenni abbiamo consumato moda seguendo un rituale estetico quasi ipnotico: ci siamo lasciati sedurre dalla forma, dal colore, dal prestigio di un logo o dalla convenienza di un prezzo, restando però drammaticamente analfabeti su tutto ciò che accadeva dietro le quinte. Del resto, la storia di un capo rimaneva sepolta tra fornitori invisibili e documenti frammentati. Oggi, questa narrazione opaca sta per finire. Approcciarsi all’universo Renoon significa entrare nell’era in cui il prodotto smette di essere un oggetto inanimato per diventare un’entità intelligente capace di raccontarsi. Non parliamo più solo di shopping,...🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - L’etica ha un nuovo codice: l’app Renoon sta dando voce ai vestiti Notizie correlate Apple blocca app AI: il rischio del codice generatoApple ha rimosso un’applicazione per iPhone dallo store ufficiale, segnando un momento di svolta nella gestione del software generato automaticamente. “Io ti ascolto”, l’app che dà voce ai giovani in difficoltà: presentazione a MilazzoAl centro dell’oratorio della chiesa della Trasfigurazione di Ciantro, il convegno “Ascolto, giovani, bullismo” ha offerto agli studenti della terza...