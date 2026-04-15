L’etica ha un nuovo codice | l’app Renoon sta dando voce ai vestiti

Un'applicazione digitale sta cambiando il modo in cui si pensa alla moda, dando voce ai vestiti stessi. Per anni, il consumo di abbigliamento si è basato principalmente sull'estetica e sul prezzo, senza conoscere le implicazioni legate alla produzione e alla sostenibilità. Ora, questa piattaforma permette di accedere a informazioni dettagliate sui capi, aprendo una finestra su aspetti prima invisibili ai consumatori.

Life&People.it Per decenni abbiamo consumato moda seguendo un rituale estetico quasi ipnotico: ci siamo lasciati sedurre dalla forma, dal colore, dal prestigio di un logo o dalla convenienza di un prezzo, restando però drammaticamente analfabeti su tutto ciò che accadeva dietro le quinte. Del resto, la storia di un capo rimaneva sepolta tra fornitori invisibili e documenti frammentati. Oggi, questa narrazione opaca sta per finire. Approcciarsi all’universo Renoon significa entrare nell’era in cui il prodotto smette di essere un oggetto inanimato per diventare un’entità intelligente capace di raccontarsi. Non parliamo più solo di shopping,...🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - L’etica ha un nuovo codice: l’app Renoon sta dando voce ai vestiti Notizie correlate Leggi anche: L’etica ha un nuovo codice: come l’app Renoon sta dando voce ai vestiti Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Moda sostenibile con l’app Renoon il futuro dello shopping e’ tech; L’etica ha un nuovo codice | l’app Renoon sta dando voce ai vestiti; L’etica ha un nuovo codice | come l’app Renoon sta dando voce ai vestiti.