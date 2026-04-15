L’etica ha un nuovo codice | come l’app Renoon sta dando voce ai vestiti

Negli ultimi anni si è assistito a un cambiamento nel modo di approcciarsi alla moda, con nuove iniziative che cercano di rendere più trasparente la filiera dei capi che indossiamo. Un esempio è l’app Renoon, che mira a comunicare in modo diretto e chiaro le caratteristiche etiche e sostenibili dei vestiti, dando voce ai prodotti e alle scelte dei consumatori. Questa tendenza si inserisce in un quadro più ampio di attenzione crescente verso il consumo consapevole.

Life&People.it Per decenni abbiamo consumato moda seguendo un rituale estetico quasi ipnotico: ci siamo lasciati sedurre dalla forma, dal colore, dal prestigio di un logo o dalla convenienza di un prezzo, restando però drammaticamente analfabeti su tutto ciò che accadeva dietro le quinte. Del resto, la storia di un capo rimaneva sepolta tra fornitori invisibili e documenti frammentati. Oggi, questa narrazione opaca sta per finire. Approcciarsi all’universo Renoon significa entrare nell’era in cui il prodotto smette di essere un oggetto inanimato per diventare un’entità intelligente capace di raccontarsi. Non parliamo più solo di shopping,...🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - L’etica ha un nuovo codice: come l’app Renoon sta dando voce ai vestiti Notizie correlate Leggi anche: L’etica ha un nuovo codice: l’app Renoon sta dando voce ai vestiti Apple blocca app AI: il rischio del codice generatoApple ha rimosso un’applicazione per iPhone dallo store ufficiale, segnando un momento di svolta nella gestione del software generato automaticamente.